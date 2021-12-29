29 Aralık 2021, Çarşamba
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Brezilya'da uyuşturucu yakalanan jeti işleten firmaya operasyon
Brezilya'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu. Şirketin, İstanbul'daki merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonda şirketin sahibi Şehmuz Ö.'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı