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Brezilya'da uyuşturucu yakalanan jeti işleten firmaya operasyon

DHA
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Giriş: 29.12.2021 11:49
Brezilya'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu. Şirketin, İstanbul'daki merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonda şirketin sahibi Şehmuz Ö.'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu yakalanan jet firmasına operasyon
Uyuşturucu yakalanan jet firmasına operasyon
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