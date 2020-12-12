12 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bozuk yolları yenilemenin neresi şov?

Bozuk yolları yenilemenin neresi şov?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2020 18:28
Güncelleme:12.12.2020 18:32
Yalova Belediyesi'nin yıpranmış cadde ve sokaklarda onarım yapması "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından yargılanan Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ı rahatsız etti. Salman yapılan onarım çalışmalarını eleştirerek “Göz boyamak ve şov yapmak için laf olsun diye asfalt dökmek bana göre kente haksızlık ve ihanet..” ifadelerini kullandı.
Bozuk yolları yenilemenin neresi şov?
Bozuk yolları yenilemenin neresi şov?
23 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
23 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Başkan Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki!
Başkan Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki!
İran Türkiye'yi neden hedef alıyor?
İran Türkiye'yi neden hedef alıyor?
Sosyal medya emniyet müdürünün 'FETÖ' tepkisini konuşuyor
Sosyal medya emniyet müdürünün 'FETÖ' tepkisini konuşuyor
Başkan Erdoğan'dan AB'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan AB'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan kira indirimi, salgın ve kısıtlama açıklaması
Başkan Erdoğan'dan kira indirimi, salgın ve kısıtlama açıklaması
Başkan Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidilecek
Başkan Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidilecek
Başkan Erdoğan: Salgının artış hızını kestik
Başkan Erdoğan: Salgının artış hızını kestik
CHP hükümeti Boraltan katliamına neden izin verdi?
CHP hükümeti Boraltan katliamına neden izin verdi?
Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı?
Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı?
CHP’li vekilden skandal taciz savunması!
CHP’li vekilden skandal "taciz" savunması!
Daha Fazla Video Göster