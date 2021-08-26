Bozkurt’tan 13 bin kamyon çıktı! Devlet-millet el ele selin izleri siliniyor

11 Ağustos'ta etkili olan sel en çok, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt'u vurdu. Bölgede temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor. Suyla yıkanan sokak ve binalarda ince temizlik yapılıyor. Ezine Çayı ıslah edilecek. Çaya 4 bin 500 metre ıslah duvarı ve 4 kemer köprü yapılacak. Selde zarar gören yapılar yeniden inşa edilecek. 40 metre genişleyen çaya 10 adet seki ile 15 adet tersip bendi kurulacak. Bölgeden son detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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