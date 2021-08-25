Bozkurt'ta temizlik çalışması! Selde zarar gören yapılar yeniden inşa edilecek

11 Ağustos'ta etkili olan sel en çok, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt'u vurdu. Bölgede temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor. Suyla yıkanan sokak ve binalarda ince temizlik yapılıyor. Ezine Çayı ıslah edilecek. Çaya 4 bin 500 metre ıslah duvarı, 4 kemer tipli köprü yapılacak. 40 metreye genişleyen çaya 10 adet seki, 15 adet tersip bendi kurulacak. A Haber muhabiri Ata Gündüz kurşun Kastamonu'dan detayları aktardı.

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