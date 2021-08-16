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Bozkurt’ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’ndan 2 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı

İHA
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Giriş: 16.08.2021 09:52
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi nedeniyle yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı’nda yapılan arama çalışmalarında 2 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Kastamonu’nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu. İlçede yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu birçok bina ve iş yeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti.
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