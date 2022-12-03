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Bozkurt yeniden inşa edildi! Bozkurt TOKİ konutlarında sona gelindi

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Giriş: 03.12.2022 10:17
Kastamonu Bozkurt'ta 11 ağustos 2021 meydana gelen selin yaraları sarıldı. İlçede bir yıl içerisinde yapılan çalışmalarla 649 konut, 52 iş yeri ve 123 dükkanın yapımı tamamlandı. Bakanlık hak sahiplerine ilk anahtarın aralık ayında verileceğini duyurdu.
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