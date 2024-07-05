05 Temmuz 2024, Cuma
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'Bozkurt' neyi temsil ediyor? Demiral'a soruşturma sportif mi yoksa siyasi mi? Tarihçi/yazar Erhan Afyoncu A Haber'de anlattı
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın, Avusturya'ya attığı goller sonrası yaptığı bozkurt işareti emperyalist Batı’nın çirkin yüzünü bir kez daha göstermesine neden oldu. Türkiye'ye yönelik kanlı eylemler düzenleyen, terör örgütlerini baş tacı eden batılı devletler, bozkurt işaretini, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olarak lanse edip ülkemize yönelik algı operasyonuna girişti. Bozkurt işaretinin Türk tarihindeki yerini A Haber canlı yayınına bağlanan tarihçi ve yazar Prof. Dr. Erhan Afyon anlattı. İşte detaylar…