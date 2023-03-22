Bozdağ’dan Eskişehir’deki skandala tepki

Eskişehir'de depremzede bir öğrenci okula kayıt olmak istedi. Ancak reddedildi, reddedilmesinin nedeni ise başörtülü olmasıydı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eskişehir'de yaşanan skandal ayrımcılığa tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, 'bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır' dedi.