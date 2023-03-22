22 Mart 2023, Çarşamba
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Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki
Eskişehir'de depremzede bir öğrenci okula kayıt olmak istedi. Ancak reddedildi, reddedilmesinin nedeni ise başörtülü olmasıydı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eskişehir'de yaşanan skandal ayrımcılığa tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, 'bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır' dedi.