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Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2023 16:51
Eskişehir'de depremzede bir öğrenci okula kayıt olmak istedi. Ancak reddedildi, reddedilmesinin nedeni ise başörtülü olmasıydı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eskişehir'de yaşanan skandal ayrımcılığa tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, 'bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır' dedi.
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