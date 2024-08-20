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Bozcaada'da otluk alanı ateşe veren şüpheli güvenlik kamerasında

Bozcaada'da otluk alanı ateşe veren şüpheli güvenlik kamerasında

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 08:38
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün akşam otluk alanın ateşe verildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Otluk alanı ateşe veren şüpheli kamerada
Otluk alanı ateşe veren şüpheli kamerada
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