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Bosna Hersek’in dinmeyen acısı Srebrenitsa! Üzerinden 27 yıl geçse bile hala taze

A Haber
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Giriş: 09.07.2022 16:07
"2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki en büyük katliamı" olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden yıllar geçti. Ancak acılar halen çok taze. Peki her şey nasıl başlamıştı? O korkunç kıyıma giden süreçte neler yaşandı? A Haber dış haberler editörü Neslihan önder Srebrenitsa'ya gitti, yaşananları aktardı.
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