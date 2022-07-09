09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Bosna Hersek’in dinmeyen acısı Srebrenitsa! Üzerinden 27 yıl geçse bile hala taze
"2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki en büyük katliamı" olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden yıllar geçti. Ancak acılar halen çok taze. Peki her şey nasıl başlamıştı? O korkunç kıyıma giden süreçte neler yaşandı? A Haber dış haberler editörü Neslihan önder Srebrenitsa'ya gitti, yaşananları aktardı.