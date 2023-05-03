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Boşanma davalarında arabuluculuk sistemi! AK Parti beyannamesi: Kadın ve çocukların örselenmeleri önlenecek

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 12:48
Güncelleme:03.05.2023 12:48
Mahkeme temelli aile arabuluculuğu müessesesi geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinde, “Kadın ve çocukların örselenmeleri önlenecek.” Başlığı yer alıyor. Peki boşanma davalarında arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın konuğu olan avukat Baki Öztürk anlattı.
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