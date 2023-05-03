03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Boşanma davalarında arabuluculuk sistemi! AK Parti beyannamesi: Kadın ve çocukların örselenmeleri önlenecek
Mahkeme temelli aile arabuluculuğu müessesesi geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinde, “Kadın ve çocukların örselenmeleri önlenecek.” Başlığı yer alıyor. Peki boşanma davalarında arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın konuğu olan avukat Baki Öztürk anlattı.