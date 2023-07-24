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Boş evlere vergi yolda! Büyükşehirden göçe teşvik
BOŞ EVLERE VERGİ TEDBİRİ! DÜNYA NASIL UYGULUYOR
Kanada: 6 aydan fazla boş kalan evlere ekstra vergi
Avustralya: 6 aydan fazla boş kalan eve değerinin yüzde 1'i vergi
Hollanda: 6 aydan boş kalan eve 9 bin Euro ceza
İspanya: Belediyelere, boş evlerin emlak vergisini % 150 artırma yetkisi.
Barcelona: 2 yıldan fazla boş tutulan eve geçici el koyma
Almanya: Kısa süreli ev kiralamaya karşı sert önlemler
Fransa: 2013 yılında boş evler için vergi getirildi.
NİÇİN BOŞ TUTULUYOR?
*Yatırım için alanlar kiraların yükselmesini bekliyor
*Yüzde 25 zam sınırına takılmamak için boş tutuluyor
*Üniversitelerin açılmasını bekleyenler var
*Gurbetçiler de evlerini boş tutuyor.
TERSİNE GÖÇE TEŞVİK PLANI
- Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri yeniden yapılandırılacak
- Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları arttırılacak
- Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için yeni alternatifler devreye alınacak
- Tersine göç yapandan elektrik ve su ücretinde indirim yapılacak
- Taşınma yardımı yapılacak
- İş kurmak isteyene uygun faiz ve vade ile kredi verilecek