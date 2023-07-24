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Boş evlere vergi yolda! Büyükşehirden göçe teşvik

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 10:06
Kira ve konutta fahiş fiyatla mücadele kapsamında hükümet bir dizi tedbiri hayata geçirecek. O önlemlerden biri yurt dışında da uygulanan "boş ev vergisi" uygulaması. Ek vergiyle amaç ev sahiplerini boş evlerini kiraya vermeye teşvik etmek. Öte yandan başta mega kent İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan nüfus yoğunluğu kentlerin sorunlarının artmasına neden oluyor. AK Parti büyükşehirlerdeki sorunlara "dur" demek için yeni bir planı hayata geçirmek için çalışıyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak proje ise tersine göç için teşvik paketi.

BOŞ EVLERE VERGİ TEDBİRİ! DÜNYA NASIL UYGULUYOR

Kanada: 6 aydan fazla boş kalan evlere ekstra vergi

Avustralya: 6 aydan fazla boş kalan eve değerinin yüzde 1'i vergi

Hollanda: 6 aydan boş kalan eve 9 bin Euro ceza

İspanya: Belediyelere, boş evlerin emlak vergisini % 150 artırma yetkisi.

Barcelona: 2 yıldan fazla boş tutulan eve geçici el koyma

Almanya: Kısa süreli ev kiralamaya karşı sert önlemler

Fransa: 2013 yılında boş evler için vergi getirildi.

NİÇİN BOŞ TUTULUYOR?

*Yatırım için alanlar kiraların yükselmesini bekliyor

*Yüzde 25 zam sınırına takılmamak için boş tutuluyor

*Üniversitelerin açılmasını bekleyenler var

*Gurbetçiler de evlerini boş tutuyor.

TERSİNE GÖÇE TEŞVİK PLANI

- Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri yeniden yapılandırılacak

- Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları arttırılacak

- Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için yeni alternatifler devreye alınacak

- Tersine göç yapandan elektrik ve su ücretinde indirim yapılacak

- Taşınma yardımı yapılacak

- İş kurmak isteyene uygun faiz ve vade ile kredi verilecek

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