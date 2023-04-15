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Borsa İstanbul’da ilgi artıyor! Yatırımcı sayısı 4,5 milyonu aştı

A Haber
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Giriş: 15.04.2023 15:35
Borsaya ilgi artarken yatırımcı sayısı da yeni rekorları test ediyor. Merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 12 nisan itibarıyla yüzde 11 artışla 4,5 milyonu aşarak yeni rekor seviyeye imza attı.
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