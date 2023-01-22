22 Ocak 2023, Pazar
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Borç yapılandırmasından kimler yararlanacak? Başkan Erdoğan kabine sonrası detayları açıklayacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması için gözler pazartesi günü yapılacak olan Kabine toplantısında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapılandırmanın kapsamını, kimin nasıl faydalanacağını toplantıdan sonra kamuoyu ile paylaşacak. Kabine'nin gündeminde, 2023 seçimleri, enflasyonla mücadele, Suriye ile normalleşme süreci ve dış politika olacak.