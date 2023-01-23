Borç yapılandırması, sürücü ve ehliyet affı, EYT... | Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası milyonlara müjdeliler

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan EYT'deki son durumu açıkladı ve milyonlara müjdeli haberi verdi. Kamu alacaklarına düzenleme ile ilgili, Erdoğan “Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerine yer verdi. Ehliyet cezası olanlara yönelik sevindirici gelişmeyi açıklayan Başkan Erdoğan, sürücülere af geldiğini bildirerek “Cezalar silinecek ve ehliyet iadesi sağlanacak” şeklinde konuştu. İşte detaylar…