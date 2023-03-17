Borç yapılandırma paketi yasalaştı! Faizler ve cezalar silinecek

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi yasalaştı. 31 Mayıs'a kadar başvurulacak, 30 Haziran’da ilk taksit yatacak. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak. Deprem bölgelerinde temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

BORÇTAN KURTULMA REHBERİ

*31 Aralık 2022 itibariyle tüm borçlar kapsamda

*30 Mayıs'a kadar başvurmak mümkün

*Peşin ödeyene ek avantaj var

*Taksit sayısı 48'e çıktı

*EYT'liler de yararlanacak

KATSAYI EKLENECEK

12 taksit 1,09

18 taksit 1,13

24 taksit 1,18

36 taksit 1,27

48 taksit 1,36

ÖRNEK HESAP

Borç tutarı 5000 TL

Taksit sayısı : 24

Toplam borç: 5.900

Taksit miktarı: 246 TL