17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Borç yapılandırma paketi yasalaştı! Faizler ve cezalar silinecek

Borç yapılandırma paketi yasalaştı! Faizler ve cezalar silinecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 10:07
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi yasalaştı. 31 Mayıs'a kadar başvurulacak, 30 Haziran’da ilk taksit yatacak. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak. Deprem bölgelerinde temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

BORÇTAN KURTULMA REHBERİ

*31 Aralık 2022 itibariyle tüm borçlar kapsamda

*30 Mayıs'a kadar başvurmak mümkün

*Peşin ödeyene ek avantaj var

*Taksit sayısı 48'e çıktı

*EYT'liler de yararlanacak

KATSAYI EKLENECEK

12 taksit 1,09

18 taksit 1,13

24 taksit 1,18

36 taksit 1,27

48 taksit 1,36

ÖRNEK HESAP

Borç tutarı 5000 TL

Taksit sayısı : 24

Toplam borç: 5.900

Taksit miktarı: 246 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Faizler ve cezalar silinecek
Faizler ve cezalar silinecek
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
Deprem bölgesinde sel alarmı
Deprem bölgesinde sel alarmı
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Twitter’da algı operasyonu
Twitter’da algı operasyonu
Şanlıurfa’daki sel anı saniye saniye kamerada
Şanlıurfa'daki sel anı saniye saniye kamerada
Muhtardan Kılıçdaroğlu’na tepki
Muhtardan Kılıçdaroğlu'na tepki
Anavatan Partisi’nden flaş açıklama
Anavatan Partisi'nden flaş açıklama
Şanlıurfa’daki sel felaketinde son durum
Şanlıurfa'daki sel felaketinde son durum
Daha Fazla Video Göster