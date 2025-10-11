11 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Boran-7 uluslararası keskin nişancı yarışması! Keskin nişancılar hünerlerini sergiledi
Boran-7 uluslararası keskin nişancı yarışması! Keskin nişancılar hünerlerini sergiledi

Boran-7 uluslararası keskin nişancı yarışması! Keskin nişancılar hünerlerini sergiledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2025 12:01
Jandarma Genel Komutanlığı, Uluslararası Boran-7 Keskin Nişancı Yarışması düzenlendi. 20 ülkeden katılımın olduğu yarışmada keskin nişancılar performanslarını sergiledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boran-7 uluslararası keskin nişancı yarışması! Keskin nişancılar hünerlerini sergiledi
Güneysu’daki komşularla sohbet!
Güneysu’daki komşularla sohbet!
Gazze görev gücünün işlevi ve kapsamı ne olacak?
Gazze görev gücünün işlevi ve kapsamı ne olacak?
İşte TSK envanterindeki silah ve sistemler
İşte TSK envanterindeki silah ve sistemler
Başkan Erdoğan babaocağı Rize’de!
Başkan Erdoğan babaocağı Rize’de!
Boran-7 uluslararası keskin nişancı yarışması!
Boran-7 uluslararası keskin nişancı yarışması!
İlk aşamanın ardından Gazze’yi ne bekliyor?
İlk aşamanın ardından Gazze'yi ne bekliyor?
Serdar Öktem cinayetinde itiraf!
Serdar Öktem cinayetinde itiraf!
Ateşkes kademe kademe nasıl işleyecek?
Ateşkes kademe kademe nasıl işleyecek?
Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı
Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı
Milli SİHA’lardan tam isabet
Milli SİHA’lardan tam isabet
2025 Avrupa Ödülü Gaziantep’in!
2025 Avrupa Ödülü Gaziantep'in!
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
Daha Fazla Video Göster