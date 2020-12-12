Boraltan'da ne olmuştu? CHP hükümeti bu katliama neden izin vermişti?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Zafer günü için Bakü'ye gitmişti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı konuşmada, Ermenistan'a karşı yürütülen operasyonda Türk SİHA'ların gücüne vurgu yapmış ve "Türkiye'yi Boraltan Köprüsü utancından kurtarmış olduk" ifadelerini kullanmıştı. Peki Boraltan'da ne olmuştu? O dönem neler yaşanmıştı? Zamanın CHP hükümeti göz göre göre bu katliama neden izin vermişti? Tüm bu soruların cevaplarını analiz haberimizde