Bombaların altında TBMM'de direniş! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Keşir A Haber'de anlattı

15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün hedef aldığı noktalardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Gazi Meclis'e o gece tam 3 tane bomba atıldı. Bombaların atıldığı saatlerde Meclis'te demokrasi nöbeti vardı. O nöbette yer alan isimlerden birisi de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Keşir'di. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın konuğu olan Keşir, o gece yaşananları anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Keşir'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Köprüdeki oluşumu biz de önce anlayamadık. Darbe girişimi olduğunu fark edince çocuklarımı eve çağırıp, Meclis'e geldik. Çocuklarımla vedalaştım çünkü neye gittiğimizi bilmiyordum. Dönmezsem neler yapacaklarını söyledim. Meclis'e geldiğimizde 7-8 kişiydik.

Face-time yöntemiyle ilgili basın kuruluşlarına bağlanarak Meclis Başkanı'nın konuşmalarını yayına verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşları sokağa davet ettiğinde, biz de milletin emanetini taşıyan vekiller olarak, o gece Meclis'i açıp, çalıştırdığımızı anlatmak istedik.