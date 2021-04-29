Bombacılar adım adım nasıl takip edildi? Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik A Haber'de anlattı

İstanbul'da PKK'nın planladığı katliam son anda önlendi. 2 PKK'lı terörist 5 kg patlayıcıyla otogarda yakalandı. Peki otogar bombacıları adım adım nasıl takip edildi. Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, operasyonun ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlattı. Çelik, "Hem kırsalda hem de kentlerde çok başarılı bir durumumuz var. Bunu terörü kaynağında kurutarak başardık!" ifadelerini kullandı.

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