29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bombacılar adım adım nasıl takip edildi? Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik A Haber'de anlattı

Bombacılar adım adım nasıl takip edildi? Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2021 11:35
Güncelleme:29.04.2021 11:47
İstanbul'da PKK'nın planladığı katliam son anda önlendi. 2 PKK'lı terörist 5 kg patlayıcıyla otogarda yakalandı. Peki otogar bombacıları adım adım nasıl takip edildi. Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, operasyonun ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlattı. Çelik, "Hem kırsalda hem de kentlerde çok başarılı bir durumumuz var. Bunu terörü kaynağında kurutarak başardık!" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bombacılar adım adım nasıl takip edildi?
Bombacılar adım adım nasıl takip edildi?
Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı
Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı
Otogar bombacısının yakalanma anı
Otogar bombacısının yakalanma anı
Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci doz aşı kararı
Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci doz aşı kararı
İstanbul’u kana bulayacaklardı
İstanbul’u kana bulayacaklardı
5 bin 280 personel katılıyor!
5 bin 280 personel katılıyor!
Taksim'de 1 Mayıs hazırlığı! Ekipler bölgede
Taksim'de 1 Mayıs hazırlığı! Ekipler bölgede
Çözülmeler hızlandı! Bir 'kedicik' daha itirafçı oldu
Çözülmeler hızlandı! Bir 'kedicik' daha itirafçı oldu
Şırnak ve Hakkari'de yeni operasyon
Şırnak ve Hakkari'de yeni operasyon
Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi
Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi
CHP'li başkandan akraba kıyağı
CHP'li başkandan akraba kıyağı
Bakan Soylu duyurdu! İşte operasyon anı...
Bakan Soylu duyurdu! İşte operasyon anı...
Daha Fazla Video Göster