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Bombacı teröristin ifadesi!

A Haber
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Giriş: 29.03.2023 10:34
Güncelleme:29.03.2023 10:34
Bombalı saldırı için hazırlık yapan terörist, Ağrı Doğubayazıt'ta yakalanmıştı. HDP binasından çıkarken görüntüsü olan teröristin ifadesi ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Bombacı teröristin ifadesi!
Bombacı teröristin ifadesi!
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