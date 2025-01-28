Bolu’daki yangın faciası! Otelin muhasebe müdüründen çarpıcı itiraf

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otelle ilgili ihmaller zinciri ve sorumluluk yetkisi tartışmaları devam ederken tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Soruşturmada yeni gözaltılar da var. Ayrıca otelin muhasebe müdüründen de çarpıcı itiraflar geldi. Son durumu A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.

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