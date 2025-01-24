Bolu’daki otel yangını faciasını önlenmenin bedeli 50 bin TL!

Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı günden bu yana en çok konuşulup, tartışılan konu; neden önlenemediği?. Cevabı artık hepimizi biliyoruz; ihmal. Ve bu kısacık başlığın altında birçok detay var. Onlardan biri de, yangın söndürme sistemi. Acaba maliyetli olduğu için mi yapılmadı diye düşünenler de oldu. Hiçbir maliyet, insan canından önemli değil. Ama biraz araştırınca ve bu sistemlerin işletmeye maliyetinin ne olduğunu öğrenince insan gerçekten isyan ediyor. Bakın ne kadar bir bedel için vazgeçilmiş.

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