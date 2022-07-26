26 Temmuz 2022, Salı
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Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi
Bolu’da içme suyundan zehirlenerek hastanelik olan 141 kişiden 87'sinin tedavisi tamamlandı. Zehirlenme vakaları ile ilgili soruşturmada sürüyor. Mehmet Sabri Uğurbaş son durumu aktardı.