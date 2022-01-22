Bolu'da kar etkisini artırdı! Ekipler alarma geçti

Kar yağışı gece saatlerinde Bolu Dağı mevkiinde de etkisini artırdı. Jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Kayan araçların ulaşımı etkilememesi için hemen müdahale edildi. Diyanet Vakfı yolda kalan araçların sürücülerine çorba ikram etti. Peki yollardaki durum ne? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Bolu'dan aktardı.

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