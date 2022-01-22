22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bolu'da kar etkisini artırdı! Ekipler alarma geçti

Bolu'da kar etkisini artırdı! Ekipler alarma geçti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2022 12:32
Kar yağışı gece saatlerinde Bolu Dağı mevkiinde de etkisini artırdı. Jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Kayan araçların ulaşımı etkilememesi için hemen müdahale edildi. Diyanet Vakfı yolda kalan araçların sürücülerine çorba ikram etti. Peki yollardaki durum ne? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Bolu'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’da kar etkisini artırdı!
Bolu'da kar etkisini artırdı!
Kim bu Sedef Kabaş?
Kim bu Sedef Kabaş?
Hakaret talimatı nereden geldi?
Hakaret talimatı nereden geldi?
Gün verdi altını çizdi! Kardan daha tehlikeli
Gün verdi altını çizdi! Kardan daha tehlikeli
Sedef Kabaş gözaltına alındı
Sedef Kabaş gözaltına alındı
PKK’ya üst düzey darbe
PKK'ya üst düzey darbe
İETT şoförleri perişan!
İETT şoförleri perişan!
A Haber kriz bölgesinde!
A Haber kriz bölgesinde!
PKK’nın sözde Sincar komutanı yok edildi
PKK'nın sözde Sincar komutanı yok edildi
TİHA ile vuracak! Menzili 30 Kilometre
TİHA ile vuracak! Menzili 30 Kilometre
Skandal sözlere tepki yağdı!
Skandal sözlere tepki yağdı!
Sedef Kabaş gözaltına alındı!
Sedef Kabaş gözaltına alındı!
Daha Fazla Video Göster