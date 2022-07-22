22 Temmuz 2022, Cuma
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Bolu'da kabus! Zehirlenmelerin nedeni belli oldu | Uzman isimden HÜS'ün kapsadığı hastalıklar hakkında flaş açıklama
Bolu’nun Yuva Köyünde meydana gelen zehirlenmeler ile ilgili Bolu Valisi açıklamada bulundu. Vali Kılıç, 98 olan vaka sayısının 112’ye çıktığını açıkladı. Türkiye'nin gündemine oturan zehirlenme olayı hakkında konuşan Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek de HÜS'ün esasında geniş bir hastalık grubunu kapsadığını ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabildiğini anlattı.