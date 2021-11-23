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Bolu’da ırkçı kararlar Meclis’ten geçti! Yabancılara su dolarla, Nikah 100 bin TL

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Giriş: 23.11.2021 16:46
Bolu Belediyesi, yabancıları hedef alan kararları oy çokluğuyla hayata geçirdi. Yabancılardan su ücretinin dolarla alınması, tek bir nikah ücretinin de 100 bin TL’ye çıkarılmasıyla ilgili teklif Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Yabancılardan artık 1 metreküp su için 2,5 dolar dolar alınacak.
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