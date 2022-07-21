21 Temmuz 2022, Perşembe
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Bolu'da içme suyundan zehirlenme! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Türkiye'nin anbean takip ettiği Bolu'daki içme suyundan zehirlenme olayında yeni gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. Şu ana dek can kaybı olmadı." ifadelerine yer verdi.