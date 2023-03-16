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Bolu’da 4,8 büyüklüğünde DEPREM! İstanbul ve Ankara’da da hissedildi | SON DEPREMLER

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 14:12
Son dakika deprem haberi... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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