Bolu’da 4,8 büyüklüğünde DEPREM! İstanbul ve Ankara’da da hissedildi | SON DEPREMLER

Son dakika deprem haberi... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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