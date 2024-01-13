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Bölücü Terör Örgütünü öven klavye farelerine geçit yok! Provokatif paylaşım yapan 110 hesap tespit edildi 12'si yakalandı

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Giriş: 13.01.2024 18:23
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehitlerimize yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldığını bildirdi.
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