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Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2023 15:44
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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