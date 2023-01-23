Bolu Dağı Tüneli 16 yıl önce bugün açıldı! Artık seyahat güvenli ve konforlu

Bolu Dağı Tüneli hizmete açılmadan önce İstanbul-Ankara arasında seyahat edenler, dik rampalarla keskin virajları aşmak zorunda kalıyordu. Tünelin 2007 yılında hizmete girmesiyle Türkiye'nin en önemli güzergahında yolculuk, güvenli ve konforlu hale geldi. İşte tüm ayrıntılar…

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