23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bolu Dağı Tüneli 16 yıl önce bugün açıldı! Artık seyahat güvenli ve konforlu

Bolu Dağı Tüneli 16 yıl önce bugün açıldı! Artık seyahat güvenli ve konforlu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2023 14:45
Güncelleme:23.01.2023 16:54
Bolu Dağı Tüneli hizmete açılmadan önce İstanbul-Ankara arasında seyahat edenler, dik rampalarla keskin virajları aşmak zorunda kalıyordu. Tünelin 2007 yılında hizmete girmesiyle Türkiye'nin en önemli güzergahında yolculuk, güvenli ve konforlu hale geldi. İşte tüm ayrıntılar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hollanda ve İsveç’te Kur’an saldırıları!
Hollanda ve İsveç'te Kur'an saldırıları!
İsveç’in NATO üyeliği veto mu edilecek?
İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek?
Avrupa’nın barbarlığı! Hedef İslam ve Türkler
Avrupa’nın barbarlığı! Hedef İslam ve Türkler
Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor
Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor
Babacan’a mesaj: Görüşe göre destek vermiyoruz
Babacan'a mesaj: Görüşe göre destek vermiyoruz
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
6’lı masanın adaylık çıkmazı!
6'lı masanın adaylık çıkmazı!
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
16 yıl önce yapılan devrim!
16 yıl önce yapılan devrim!
Aile avukatlığı ile ücretsiz hizmet
Aile avukatlığı ile ücretsiz hizmet
Eski İtalya Başbakanı A Haber’e konuştu
Eski İtalya Başbakanı A Haber’e konuştu
Kur’an’a saldırının perde arkası! Neden Türkler hedefte?
Kur'an'a saldırının perde arkası! Neden Türkler hedefte?
Daha Fazla Video Göster