Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan adaylık çıkışı! 6’lı masaya adaylık dilekçesi verecek

6’lı masanın adaylık yarışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. Partisine karşı çıkışlarıyla sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 6’lı masanın adaylığı için dilekçe verebileceğini söyledi. Özcan "Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim" diyerek CHP liderini küçümseyen tavrıyla dikkat çekti.

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