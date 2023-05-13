13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları BOLU 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK BOLU anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

BOLU 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK BOLU anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2023 19:18
Güncelleme:13.05.2023 19:21
BOLU seçim sonuçlarına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve seçim yasaklarının kaldırılması sonrasında sayım işlemlerine geçilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK BOLU anlık seçim sonuçları ve oy oranları! 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler Bolu'da hangi partinin ne kadar oy aldığını merak ediyor. Bolu seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. İşte, YSK Bolu anlık seçim sonuçları ve oy oranları!
BOLU 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
BOLU 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Seçimin nabzı A Haber ve atv’de atacak
Seçimin nabzı A Haber ve atv'de atacak
CHP ve HDP’liler üç hilal taşıyan otomobile saldırdı!
CHP ve HDP'liler üç hilal taşıyan otomobile saldırdı!
Memleket Partili isimden Erdoğan’a destek
Memleket Partili isimden Erdoğan'a destek
Burdur Devlet Hastanesi için geri sayım
Burdur Devlet Hastanesi için geri sayım
Bahçeli’den 14 Mayıs öncesi kritik mesaj
Bahçeli'den 14 Mayıs öncesi kritik mesaj
İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
DİYARBAKIR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
DİYARBAKIR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
KOCAELİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
KOCAELİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
İSTANBUL 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
İSTANBUL 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Kasetçilere cevabı sandıkta vereceksiniz
"Kasetçilere cevabı sandıkta vereceksiniz"
Daha Fazla Video Göster