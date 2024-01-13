Bölgede yaşanan kirli oyunu tek tek anlattı: Uyan Müslüman uyan

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 asker şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.