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Bölgede yaşanan kirli oyunu tek tek anlattı: Uyan Müslüman uyan

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Giriş: 13.01.2024 02:05
Güncelleme:13.01.2024 02:05
Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 asker şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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