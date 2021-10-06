Boğaziçi'ndeki olaylar Erdoğan'ın gündemindeydi | ''Aracın üzerine çıkılmasını kabullenemiyorum''

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Profesör Doktor Naci İnci'nin makam aracı bir grup tarafından kesilmişti. Eylemciler makam aracının üzerine çıkınca da arbede yaşanmıştı. İşte bu olaylara çok sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Böyle öğrenci olamaz. " dedi.