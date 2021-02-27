Boğaziçi Üniversitesi'ni kimler karıştırdı? Rektör eylemleri HDP’li isimlere uzandı

Türkiye'de birileri Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylardan beslenerek Türkiye'de yeniden gezi olayları benzeri bir ortam yaratmaya çalıştı. Peki konu rektör atamasıyken nasıl oldu da terör sucundan gözaltına alınan HDP'li belediye başkanlarına geldi. İşte tüm detaylar…

Türkiye günlerdir Boğaziçi Üniversitesi'ni konuşuyor. Daha önce 2 kez rektör ataması bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Boğaziçi Üniversitesi'ne son olarak adaylar arasından seçilen Prof. Dr Melih Bulu atandı.

Ama birileri bu durumdan rahatsız oldu. Ve olayı başka yerlere taşıdı. Hatta niyetler gezi olaylarını tekrarlamaya kadar gitti. Ama deşifre oldular ve başaramadılar başaramayacaklar da.

Tüm vatandaşların olduğu gibi öğrencilerin de fikirlerini beyan etmeleri anayasal hakkı. Tabi ki bir araya gelip eylem yaparak protesto etmek de ama yasaları çiğnemeden. Başkalarının değerlerine hakaret etmeden ve daha da önemlisi kendisine özgürlük alanı açmak isterken başkalarının alanını ihlal etmeden.

Buraya kadar her şey normal. Yani öğrenciler taleplerini dile getirebilirler ve gösteri yapacaklarsa da gerekli makamlardan izinleri alarak. Uygun bir dille, uygun bir üslupla. Gelin görün ki Boğaziçi'nde de durumlar ilk etapta böyle başladı.

Ama ne olduysa bir anda her şey değişti. Birileri olayları büyütmek için hem söylemleriyle, hem medyalarıyla harekete geçti ve olaylar büyüdü. Sebebini ve neler yaptıklarını biliyoruz. Ama ne hikmetse mevzu döndü dolaştı ve terör suçundan tutuklanan HDP'li belediye başkanlarına geldi.

Biri başarılı bir özgeçmişiyle rektörlüğe aday olmuş, ardından da ülkenin cumhurbaşkanı tarafından adayları arasından seçilerek rektör olan bir akademisyen diğeri ise eli kanlı terör örgütüyle bağlantısı ortaya çıkan, yardım yataklık suçundan tutuklanarak görevden alınan HDP'li isimler.