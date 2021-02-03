Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kışkırtmalar! Rektör Prof. Dr. Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlar sürerken Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'dan açıklama geldi. Melih Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum" dedi. Bulu, "Boğaziçi'nin paydaşları, öğrencileri ve hocaları ile çok daha iyi yerlere taşıyacağız. İlk 100 üniversite arasına sokma hedefim var. İstifa etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyanlar sürüyor. Dün Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı. 29 kişinin işlemleri sürüyor. Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınan 11 kişinin de serbest bırakıldığı açıklandı. Valilik pazartesi günü gözaltına alınan 11 kişi için ev hapsi kararının verildiğini duyurdu.

"ASLA İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını bahane ederek eylem düzenleyen ve polise saldıran provokatörler Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulundu. Bulu, çağrılara katıldığı Teknofest'te yanıt verdi. Gazetecilere açıklama yapan Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum" dedi.



Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, "Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdi.Tedbir alma zorunluluğu doğdu" diye konuştu.