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Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? 17 gözaltının 2'si öğrencisi! Terör kaydı olanlar var

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Giriş: 05.01.2021 13:38
Güncelleme:05.01.2021 13:40
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı,"Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü." dedi. İsmai Çataklı, "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 17 kişiden yalnızca ikisinin üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduğunu söyledi. Çataklı, 15 kişinin içinde MLKP'den diğer örgütlere kadar birçok terör kaydı olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı.

Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"POLİSE KATİL DENİLMESİNİ BİZ KABUL ETMEYİZ"
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara da değinen Çataklı, şunları söyledi: "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir."

"SADECE 2'Sİ BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİSİ, İÇLERİNDE TERÖR KAYDI OLANLAR VAR"
Provokasyonu gözler önüne seren bilgiler veren Çatakl��, gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade etti.

Çataklı, "An itibariyle 17 gözaltı vardı. Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınan 17 kişi arasında MLKP dahil örgütsel kaydı olanlar da var" diye konuştu.

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