Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yeni bir Gezi Parkı hazırlığı

Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden terör grupları Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini provoke ederek eylemler düzenleyip polise saldırdı. Eylemciler sadece bununla da kalmadı. Genellikle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oturduğu İstanbul Hisarüstü Mahallesi'nde dün akşam kaydedilen görüntüler 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerini hatırlattı. Gezi Parkı eylemleriyle darbe girişiminde bulunmak isteyen gruplar o dönemlerde akşam saatlerinde evlerinin pencerelerinden tencere tavalara vurarak akılları sıra tepki gösterip gürültü çıkarmışlardı.