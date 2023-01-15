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Boğaziçi olaylarının perde arkası

A Haber
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Giriş: 15.01.2023 10:06
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eylemleri 2. yılını geride bıraktı. Eğitime, kendi isteklerine göre ara verip, Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden akademisyenler, rektörü kendi aralarında oy birliği ile seçebilmek için okul bahçesinde sık sık "dikilme eylemleri" de düzenliyor. Peki akademisyenlerin bu talebi yurtdışındaki üniversitelerde geçerli mi? İstedikleri sistem başka üniversitelerde var mı? A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Florida Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tamer Kahveci bu soruları cevapladı.
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