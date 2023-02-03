Boğaz'dan geçen petrol ürünü için de 'sigorta' istenecek! Teminat yoksa Boğaz'dan geçiş yok

İstanbul Boğazı'ndan geçecek petrol ürünü taşıyan gemiler için yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre 6 Şubat'tan itibaren sigorta teyit mektubu talep edilecek. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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