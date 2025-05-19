19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Boğaz altından otomobil taşındı! Marmaray lojistikte de köprü oldu
Türkiye'ye getirilen otomobiller, boğazı trenle geçerek Köseköy Lojistik Merkezi'ne ulaştırıldı. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi’nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.