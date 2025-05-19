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Boğaz altından otomobil taşındı! Marmaray lojistikte de köprü oldu

Boğaz altından otomobil taşındı! Marmaray lojistikte de köprü oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.05.2025 15:10
Türkiye'ye getirilen otomobiller, boğazı trenle geçerek Köseköy Lojistik Merkezi'ne ulaştırıldı. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi’nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
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Boğaz altından otomobil taşındı! Marmaray lojistikte de köprü oldu
Boğaz altından otomobil taşındı!
Boğaz altından otomobil taşındı!
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