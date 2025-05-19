Boğaz altından otomobil taşındı! Marmaray lojistikte de köprü oldu

Türkiye'ye getirilen otomobiller, boğazı trenle geçerek Köseköy Lojistik Merkezi'ne ulaştırıldı. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi’nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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