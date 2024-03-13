Boeing çalışanın gizemli ölümü! İfade vereceği gün hayatını kaybetti

Kazalar ile gündemden düşmeyen havacılık şirketi Boeing'in ismi bu kez bir cinayete karıştı. Kazalara ilişkin yürütülen davalar kapsamında karşı ifade verecek şirketin eski denetim müdürü John Barnett, mahkemeye gideceği gün otoparkta ölü bulundu.

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