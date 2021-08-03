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Bodrum’dan alevlerin ulaştığı Türkevleri Mahallesi tahliye edildi

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Giriş: 03.08.2021 14:57
Güncelleme:03.08.2021 16:07
Muğla’nın Bodrum ilçesinde orman yangınlarına karşı mücadele sürerken rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Ateşlerin ulaştığı Türkevleri Mahallesi tahliye edildi. Ekipler, mahallede yoğunlaştı. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.
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