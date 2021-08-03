03 Ağustos 2021, Salı
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Bodrum’dan alevlerin ulaştığı Türkevleri Mahallesi tahliye edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde orman yangınlarına karşı mücadele sürerken rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Ateşlerin ulaştığı Türkevleri Mahallesi tahliye edildi. Ekipler, mahallede yoğunlaştı. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.