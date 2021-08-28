28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı. FETÖ/PDY üyeliği suçundan açığa alındığı ve görevlerinden ihraç edildiği belirlenen yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbelerindeki 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.