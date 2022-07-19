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Bodrum'da eski Türkiye'yi anımsatan görüntüler! Turizm merkezi Bodrum'da bir mahalle susuz!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2022 09:43
Muğla'nın bodrum ilçesinde su kesintisinin yaşandığı mahallede, muhtar devreye girdi. Tankerle su dağıttı. Eski Türkiye’yi anımsatan görüntüler tepkilere neden oldu.
Bodrum’da eski Türkiye’yi anımsatan görüntüler!
Bodrum'da eski Türkiye'yi anımsatan görüntüler!
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