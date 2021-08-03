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Bodrum’da alevler bir anda büyüdü! Rüzgarın etkisiyle karayolu kapandı

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Giriş: 03.08.2021 10:27
Bodrum’da alevler etkisini artırarak devam ediyor. Yangın artık Bozalan mevkiinde siteleri tehdit etmeye başladı ve Ören’e doğru ilerlemeye devam ediyor. Etkili olan alevler nedeniyle Bodrum’da karayolu kapandı. Bölgede büyük tehlike atlatan A Haber ekiplerinden Sefer Ayçe gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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Alevler bir anda büyüdü! Karayolu kapandı
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