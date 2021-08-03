Bodrum’da alevler bir anda büyüdü! Rüzgarın etkisiyle karayolu kapandı

Bodrum’da alevler etkisini artırarak devam ediyor. Yangın artık Bozalan mevkiinde siteleri tehdit etmeye başladı ve Ören’e doğru ilerlemeye devam ediyor. Etkili olan alevler nedeniyle Bodrum’da karayolu kapandı. Bölgede büyük tehlike atlatan A Haber ekiplerinden Sefer Ayçe gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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