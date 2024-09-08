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Bodrum Belediyesi borç batağında!

Bodrum Belediyesi borç batağında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 01:29
Ödenmeyen borçlar yüzünden icralık olan CHP’li belediyelere bir yenisi daha eklendi. İki milyar lirayı aşkın borcu olan bodrum belediyesine ait, bin 800 gayrimenkule haciz geldi.
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Bodrum Belediyesi borç batağında!
Bodrum Belediyesi borç batağında!
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