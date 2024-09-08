Bodrum Belediyesi borç batağında!

Ödenmeyen borçlar yüzünden icralık olan CHP’li belediyelere bir yenisi daha eklendi. İki milyar lirayı aşkın borcu olan bodrum belediyesine ait, bin 800 gayrimenkule haciz geldi.

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