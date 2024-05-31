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Bodrum açıklarında göçmen botu battı: 2 ölü! Ekipler 14 göçmeni kurtardı, 4 kişi ise aranıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 31.05.2024 12:45
Son dakika haberleri… Muğla Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. İki göçmenin öldüğü olayda, 4 kişi de kayboldu. Ekipler 4 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.
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